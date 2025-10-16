Cronenbold: “Si soy presidente, Teo Gutiérrez, Felipe Caicedo y Paolo Guerrero llegarán a Blooming”

El empresario y socio del Club Blooming, Mario Cronenbold, ha manifestado públicamente su interés en postularse como candidato a la presidencia del club celeste, pese a encontrarse actualmente inhabilitado para ejercer dicho cargo. En declaraciones a los medios, Cronenbold aseguró que apelará esta decisión y que ya se están tomando acciones legales para revertirla.

“Con parte del directorio hemos decidido no bajar los brazos. Nuestros abogados están trabajando en temas legales. No vamos a decir en qué estamos porque ellos se preparan y nos esperan”, expresó con firmeza.

En medio de este panorama, Cronenbold sorprendió al revelar tres nombres de posibles refuerzos internacionales que podrían llegar a Blooming si su candidatura prospera: Teófilo Gutiérrez, Paolo Guerrero y Felipe Caicedo. Según explicó, los tres jugadores estarían próximos a finalizar sus contratos, lo que abre la posibilidad de negociar su incorporación.

“Hablando con la gente que nos está apoyando, se enmarca en el presupuesto que nosotros manejamos traer jugadores de jerarquía para Blooming”, afirmó.

Además, el aspirante pidió que se revise la candidatura de Sebastián Peña, señalando que el proceso electoral debe respetar los estatutos del club.

“El estatuto demanda que se tiene que mandar a asamblea 45 días antes que se cumpla el mandato del directorio y se hace un informe económico que debe estar aprobado por mayoría”, puntualizó.

