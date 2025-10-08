Elecciones en Blooming: 'Pimpo' Bendeck será candidato a vicepresidente de Sebastián Peña

Carlos 'Pimpo' Bendeck oficializó su candidatura a la vicepresidencia del Club Blooming, esta vez como parte de la plancha que encabeza Sebastián Peña. El exdirigente manifestó que su decisión responde al cariño que siente por la Academia cruceña y a la confianza en el proyecto deportivo e institucional que busca consolidar la actual dirigencia.

“El corazón bloominista nos hace volver, nos hace soñar y pensar que podemos trabajar junto a Sebastián. Agradezco la invitación para conformar un buen equipo de trabajo, esperamos las elecciones con mucho optimismo”, declaró Bendeck.

El dirigente recordó su anterior gestión, en la que asumió responsabilidades en un momento complicado para el club.

“Blooming estaba muy destrozado y fuimos pocos los que tratamos de sacarlo adelante. Sebastián Peña ha logrado estabilizar la institución, aunque aún quedan temas por resolver, pero hoy son más manejables”, señaló.

Bendeck también se refirió al presente futbolístico del equipo, destacando el buen desempeño en los torneos en curso.

“Blooming anda bien, se pelea en ambas competencias y se le ha devuelto el optimismo al hincha”, dijo.

En cuanto a la infraestructura, fue enfático al afirmar que no se venderá “ni un milímetro” de la sede del club y que se impulsará el proyecto del estadio propio.

“Es un sueño de todo bloominista que debemos concretar. Se retrasó por temas administrativos, pero ya se están completando los trámites con la Alcaldía y la Sociedad de Ingenieros”, explicó.

Finalmente, Bendeck aseguró que la transparencia será una prioridad si la plancha de Peña resulta elegida.

“Cuando se hacen las cosas bien, llegan los triunfos y los logros deportivos. El amor que le tenemos a Blooming es lo que nos impulsa a trabajar por su futuro”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play