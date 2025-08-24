Agonía en Montero: Blooming supera a Universitario de Vinto en final dramático (VIDEO)

Blooming logró este fin de semana un ajustado triunfo por 1-0 sobre Universitario de Vinto en Montero, bajo un intenso frío. El único gol del encuentro fue obra de Moisés Villarroel, quien remató de cabeza un centro desde la derecha de Cabral cuando se jugaban los 79 minutos.

Durante la primera mitad, el equipo cruceño generó varias ocasiones de gol, pero ni Villarroel ni Guido Vadalá lograron concretarlas. La victoria se definió en la segunda mitad, cuando parecía que Universitario de Vinto resistiría el marcador.

El partido también estuvo marcado por la expulsión de Diago Giménez, de Universitario, tras una dura entrada por detrás sobre Matías Abisab de Blooming. El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja al jugador cochabambino.

Con este resultado, Blooming asciende al tercer lugar de la tabla del todos contra todos con 34 puntos, detrás de Always Ready y The Strongest, que acumulan 40 y 43 unidades respectivamente. En la próxima jornada, Blooming visitará a Independiente Petrolero, mientras que Universitario de Vinto recibirá a Real Tomayapo.

