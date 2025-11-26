Tras fallo judicial, desde hoy vuelve el parqueo tarifado en La Paz y se reactivan las sanciones

El jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones de la Alcaldía Municipal de La Paz, Carlos Laguna, brindó detalles este martes a Red Uno sobre el procedimiento que se seguirá para dar continuidad al parqueo tarifado en la ciudad.

“Las empresas que operan el servicio se han sentido obviamente afectadas y presentaron un recurso ante la Sala Cuarta del Tribunal reclamando este extremo. Pidieron modulación, como la llaman técnicamente, y revisaron la resolución estableciendo que se tienen que restituir las autorizaciones de las empresas para que estas continúen funcionando”, manifestó Laguna.

Según el jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones, este fallo establece algunas puntualizaciones y observaciones, muchas de ellas ya corregidas. Sin embargo, afirmó que se trabaja de manera técnica para lograr mejoras diarias en el servicio.

El parqueo tarifado está vigente de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 20:00, y los sábados desde las 08:00 hasta las 13:00. Los puntos de parqueo están instalados en diferentes zonas de la ciudad, como Miraflores, Sopocachi, el Parque Urbano Central, Calacoto, Obrajes y San Miguel.

Para mostrar avances en la atención, Laguna señaló que se capacitó mejor al personal encargado para brindar información más clara y oportuna, además de habilitar nuevas formas de pago.

“Hemos habilitado opciones que estamos agregando, como puntos específicos de cobranza en efectivo para las personas que señalan que no tienen una cuenta bancaria o acceso a internet”, explicó la autoridad, quien también adelantó que se incorporarán billeteras móviles para agilizar el proceso de pago.

Según Laguna, la aceptación de la población respecto al cobro del parqueo tarifado es bastante alta, por lo que esperan que no existan quejas significativas.

