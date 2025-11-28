Luis Revilla evalúa volver a la arena política tras su retorno del exilio

Tras cuatro años fuera del país, el exalcalde de La Paz Luis Revilla y su esposa, Maricruz Ribera, regresaron este jueves a Bolivia.

“Estamos felices de reencontrarnos con nuestra familia que no veíamos hace años”, expresó Luis Revilla. “Venimos con mucha fuerza y energía para agradecer toda la solidaridad y cariño que hemos recibido, y con el compromiso de trabajar con responsabilidad, eficiencia, transparencia y mucho amor”, agregó.

El exalcalde señaló que su regreso también tiene como fin demostrar su inocencia en los procesos que se le aperturó por contratos lasivos al Estado e incumplimiento de deberes.

“Ha sido necesario que la justicia no esté sometida al poder político. Ahora sí podemos presentar nuestros descargos y pruebas para demostrar nuestra inocencia, algo que antes no nos permitían”, afirmó.

Maricruz Ribera destacó que estos años en el exilio les permitieron fortalecerse como familia y pareja.

“Nos fuimos tres, volvemos cinco, con una hijita más y con un cachorro. Quisieron destruirnos, pero no lo lograron. Hemos crecido como persona, nos hemos reinventado y volvemos con energías recargadas, con fe y esperanza de días mejores para trabajar por Bolivia”, señaló.

Respecto a la participación política de Revilla y su partido Sol.bo, se indicó que evaluarán candidaturas y estrategias de cara a las elecciones subnacionales del 22 de marzo. “Volvemos con todas las ganas de trabajar como siempre lo hemos hecho, con eficiencia, responsabilidad y transparencia. En los próximos días tomaremos decisiones y las haremos públicas”, afirmó el exalcalde.

