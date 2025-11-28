TEMAS DE HOY:
Robo de vehículo hombre encontrado sin vida accidente de tránsito

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

“Todo un año”: el mensaje que la viuda de Diogo Jota dedicó a su hija y conmovió al mundo

En el primer cumpleaños de su hija, Rute Cardoso compartió un mensaje que remueve el alma: un año después de la tragedia que le arrebató a Diogo Jota, la viuda del futbolista encontró en la memoria y en sus hijos la forma de seguir adelante.

Silvia Sanchez

28/11/2025 10:57

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Portugal

Escuchar esta nota

Rute Cardoso, viuda de Diogo Jota, conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo posteo por el primer cumpleaños de su hija. En su cuenta de Instagram publicó una serie de 16 fotos que retratan distintos momentos familiares junto a sus hijos, acompañadas de una frase breve pero llena de significado: “Todo un año”.

La tragedia que marcó a la familia

El pasado 3 de julio, Diogo Jota, de 28 años, y su hermano, André Filipe Texeira da Silva, de 25, murieron en un accidente de auto en la Autovía Rías Bajas (A-52), en Cernadilla, Zamora. El vehículo en el que viajaban quedó completamente calcinado después de salirse de la ruta. Según los primeros informes, uno de los neumáticos habría explotado durante un intento de sobrepaso.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, el fuego ya había consumido el Lamborghini y solo pudieron evitar que las llamas se extendieran a la vegetación cercana.

La carrera de Diogo Jota

Nacido el 4 de diciembre de 1996 en Massarelos, Oporto, Jota inició su carrera en el Paços de Ferreira antes de ser fichado por el Atlético de Madrid en 2016. Aunque no llegó a debutar con el club español, continuó su crecimiento futbolístico en el Porto y más tarde en el Wolverhampton Wanderers, donde fue clave en el ascenso del equipo a la Premier League.

En 2020 llegó al Liverpool, donde se consolidó rápidamente. Con los “Reds” disputó 182 partidos, marcó 65 goles y ganó cinco títulos, incluida la última Premier League junto al argentino Alexis Mac Allister.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD