Fatal desenlace en el fútbol: árbitro pierde la vida mientras entrenaba

El árbitro argentino Iván Ojeda falleció el pasado lunes mientras realizaba ejercicios de entrenamiento en el Polideportivo Jaime Zapata, en Resistencia, Argentina, según informaron varios medios locales.

De acuerdo con el parte policial, personal médico llegó al lugar tras un llamado al SAMEC 911. A pesar de las maniobras de reanimación (RCP), Ojeda ingresó al Hospital Perrando sin signos vitales. Su compañero, que entrenaba junto a él, relató que ambos realizaban la rutina física habitual cuando Ojeda comenzó a sentirse mal y cayó al suelo.

Fuentes médicas señalaron que la causa preliminar apunta a una descompensación vinculada a las altas temperaturas registradas en la ciudad, aunque se espera el informe oficial del médico policial de turno.

La muerte del árbitro generó fuertes críticas hacia las condiciones de asistencia del lugar. Dirigentes, deportistas y colegas reclamaron por presuntas demoras en la llegada del equipo médico y denunciaron la falta de un desfibrilador en el Polideportivo Jaime Zapata, un elemento clave para atender emergencias cardíacas.

Si bien aún no existe un pronunciamiento oficial sobre el equipamiento disponible en el predio al momento del incidente, los reclamos crecieron en redes sociales y entre distintos referentes del deporte provincial. El Instituto del Deporte Chaqueño quedó en el centro de las críticas por la supuesta falta de protocolos de prevención frente a temperaturas extremas.

