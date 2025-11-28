TEMAS DE HOY:
Nacionales

Así está conformado el nuevo Alto Mando Policial designado por el presidente Paz

El presidente del Estado presentó a las nuevas autoridades que asumirán el mando de la institución policial.

Silvia Sanchez

28/11/2025 11:33

La Paz, Bolivia

El presidente Rodrigo Paz encabezó este jueves el acto oficial de posesión del nuevo Alto Mando Policial en la Casa Grande del Pueblo, donde el general primero Mirko Sokol Saravia fue designado como comandante general de la Policía Boliviana.

El renovado Alto Mando está conformado por el comandante general, el subcomandante y jefe de Estado Mayor, el Inspector General y los responsables de áreas clave como Inteligencia, Planeamiento y Operaciones, Instrucción y Enseñanza, además de la presidencia del Tribunal Disciplinario Superior.

Nuevas autoridades designadas

  • General primero Mirko Sokol, comandante general de la Policía Boliviana a.i.

  • General  primero Juan Román Peña Rojas, subcomandante general y jefe de Estado Mayor a.i.

  • General primero Gunther Luis Agudo Mendoza, inspector general a.i.

