Así está conformado el nuevo Alto Mando Policial designado por el presidente Paz

El presidente Rodrigo Paz encabezó este jueves el acto oficial de posesión del nuevo Alto Mando Policial en la Casa Grande del Pueblo, donde el general primero Mirko Sokol Saravia fue designado como comandante general de la Policía Boliviana.

El renovado Alto Mando está conformado por el comandante general, el subcomandante y jefe de Estado Mayor, el Inspector General y los responsables de áreas clave como Inteligencia, Planeamiento y Operaciones, Instrucción y Enseñanza, además de la presidencia del Tribunal Disciplinario Superior.

Nuevas autoridades designadas

General primero Mirko Sokol , comandante general de la Policía Boliviana a.i.

General primero Juan Román Peña Rojas , subcomandante general y jefe de Estado Mayor a.i.

General primero Gunther Luis Agudo Mendoza, inspector general a.i.

