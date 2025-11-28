TEMAS DE HOY:
Intendencia realiza controles en la venta de pan ante posible incremento de precio

Defensa al Consumidor realiza operativos en panaderías de Cochabamba para garantizar que el pan de batalla no se venda por encima del precio establecido.

Ligia Portillo

28/11/2025 10:09

Intendencia realiza controles en la venta de pan ante posible incremento de precio. Foto: GAMC
Cochabamba, Bolivia

El jefe de Defensa al Consumidor, Enrique Viscarra, informó este viernes que se realizaron operativos de control en diferentes puntos de venta de pan en la ciudad, tras el anuncio de la Federación de Panificadores sobre un posible aumento del precio del pan de batalla a 0,80 centavos.

Viscarra aseguró que, hasta la fecha, no se ha detectado que el pan se venda a ese valor, y que las autoridades municipales mantienen la vigilancia para garantizar que el precio actual, de 50 centavos por unidad, se respete mientras no exista una disposición nacional que indique lo contrario.

“El operativo se está realizando en tiendas y panaderías, especialmente en el sector del mercado Calatayud y otras zonas de comercialización. Los controles a los centros productivos también serán más incisivos y sostenidos hasta que se resuelva la situación”, explicó Viscarra.

Además, el jefe de Defensa al Consumidor recordó a la población que cualquier venta irregular puede ser denunciada a través de las líneas 402 - 5123 o 151, habilitadas para la atención de denuncias.

El funcionario señaló que, aunque algunos panificadores argumentan que sus costos superan el precio de venta vigente debido a la falta de entrega de insumos subvencionados, el municipio continuará respetando el acuerdo de mantener el precio de 50 centavos hasta recibir una disposición legal que permita un ajuste.

Entre tanto, los operativos continuarán y se espera que gobierno y panificadores lleguen a un acuerdo para garantizar un precio justo del pan, evitando afectaciones a los consumidores y a la economía familiar.

 

