Tuto pide acuerdo político para renovar el TSE y evitar 'prorrogasos' en autoridades electorales y municipales

El expresidente Jorge Quiroga advirtió que el país podría enfrentar un “prorrogaso” en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en autoridades municipales y regionales si no se acelera el proceso de selección de nuevos vocales electorales, y pidió avanzar de inmediato hacia un acuerdo político nacional.

“Lo que tenemos que trabajar raudamente es el Tribunal Supremo Electoral. Si seguimos los procedimientos de examen oral, escrito, selección y entrevistas, vamos a terminar en marzo y se van a pasar las elecciones subnacionales”, afirmó. Quiroga sostuvo que la situación amerita un proceso ágil similar al aplicado en 2019 por emergencia nacional. “No podemos caer en prorrogaso de autoridades electorales ni municipales ni regionales”, aseguró.

El exmandatario señaló que actualmente existe una ventaja política, dado que la representación parlamentaria está concentrada en pocas fuerzas, lo que permitiría un acuerdo más rápido y eficiente. No obstante, subrayó que esta negociación debe ir más allá del TSE.

“Planteamos que se haga un acuerdo político donde, empezando por el Tribunal Supremo Electoral, se defina también cómo se seleccionará a los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia”, indicó.

Añadió que su propuesta de una reforma constitucional ya podría estar en debate y aprobación para ser refrendada en marzo, modificando la forma de elección de las altas autoridades judiciales.

Quiroga fue enfático al advertir que no tolerará maniobras que extiendan mandatos o impongan decisiones fuera del marco institucional. “Nosotros no vamos a aceptar ni prorrogaso, ni decretazo, ni trampitas. No se tienten, por favor”, remarcó.

