Tuto Quiroga: “Percy Fernández es un símbolo histórico de lo que significa ser alcalde”

El candidato presidencial de Alianza Libre destacó el legado del exalcalde cruceño y recordó anécdotas personales con él.

Naira Menacho

02/09/2025 22:15

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

El candidato presidencial de Alianza Libre, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, anunció que asistirá al velorio del exalcalde Percy Fernández, fallecido recientemente en Santa Cruz.

Quiroga llegó a la capital cruceña y, en declaraciones a la prensa, calificó a Fernández como “el símbolo histórico de cómo ser un alcalde”.

“Hay personas que marcan un antes y un después en el cargo que desempeñan. Todos recuerdan su carisma, su dedicación y su inteligencia”, señaló.

El exmandatario también recordó una anécdota personal vinculada al exburgomaestre. Contó que lo conoció en una reunión en la que Fernández comenzó a explicar ecuaciones matemáticas en una pizarra.

“Ahí me di cuenta que era un ingeniero”, comentó.

Quiroga resaltó el amor de Percy Fernández por Santa Cruz y dijo que, aunque en algún momento debatieron públicamente, siempre mantuvo un “cariño y respeto profundo” por su figura.

“Alguna vez tuvimos que confrontarnos en un debate, en el escenario nacional, pero siempre hubo un cariño y un respeto profundo por lo que él significó para Santa Cruz”, agregó.

 

 

 

