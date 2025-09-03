Percy Fernández: así quería ser recordado el exalcalde más querido de Santa Cruz

El 1 de septiembre se conoció el fallecimiento del exalcalde Percy Fernández Áñez, noticia que dejó consternada a Santa Cruz de la Sierra. En una entrevista realizada por la Red Uno, el líder municipal más querido de la ciudad habló sobre su vida, su legado y cómo deseaba ser recordado.

“Tengo el compromiso con mi ciudad, con mi gente, de servirlos hasta donde me dé el cuero la vida”, declaró a su amigo y periodista Marcos Montero, también fallecido.

“Que me recuerden como alguien divertido y trabajador”

Con la alegría que lo caracterizaba, Percy Fernández expresó que quería ser recordado como un hombre sencillo, alegre y dedicado al trabajo.

“Que me recuerden como una persona que se divirtió mucho, de alcalde o de lo que sea, y que trabaja mucho. El secreto es trabajar”, señaló en aquella entrevista.

Reflexión sobre la muerte

Durante la conversación, Percy compartió una mirada serena sobre la muerte y cómo afrontarla.

“La muerte es tremenda; el que se muere no sufre, descansa. Los que sufren son los que quedan, los parientes, los amigos, los familiares. El que se muere, se va tranquilo y según su creencia a mejores lugares”, dijo con una sonrisa sincera.

Mira la programación en Red Uno Play