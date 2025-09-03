Video revive momentos alegres de la juventud de Percy Fernández

La ciudad de los anillos despide con pesar a una de sus figuras más emblemáticas: Percy Fernández, exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, falleció la noche del 1 de septiembre, dejando un legado marcado por su larga trayectoria política y su particular carisma.

La Red Uno accedió a imágenes inéditas del exburgomaestre en su juventud, donde se lo ve sonriente, tocando la guitarra y bailando junto a un grupo de personas. Estas imágenes retratan el lado más humano y alegre de Fernández.

Fanático de la música y especialmente de los ritmos orientales, Percy Fernández solía tomar la guitarra en eventos públicos para interpretar temas tradicionales cruceños. Su amor por la cultura local fue una constante a lo largo de su vida pública, y hoy, mientras Santa Cruz lo despide, muchos lo recuerdan no solo como autoridad, sino como un personaje que vivió con intensidad su pasión por la ciudad.

