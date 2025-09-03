TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Menor desaparecida Violencia Familiar

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Scz despide a percy

Video revive momentos alegres de la juventud de Percy Fernández

Las imágenes muestran al exalcalde de Santa Cruz de la Sierra en su juventud, disfrutando de la música y compartiendo momentos de alegría, sin imaginar que llegaría a ser una de las autoridades más queridas por los cruceños. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/09/2025 20:53

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La ciudad de los anillos despide con pesar a una de sus figuras más emblemáticas: Percy Fernández, exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, falleció la noche del 1 de septiembre, dejando un legado marcado por su larga trayectoria política y su particular carisma. 

La Red Uno accedió a imágenes inéditas del exburgomaestre en su juventud, donde se lo ve sonriente, tocando la guitarra y bailando junto a un grupo de personas. Estas imágenes retratan el lado más humano y alegre de Fernández.

Fanático de la música y especialmente de los ritmos orientales, Percy Fernández solía tomar la guitarra en eventos públicos para interpretar temas tradicionales cruceños. Su amor por la cultura local fue una constante a lo largo de su vida pública, y hoy, mientras Santa Cruz lo despide, muchos lo recuerdan no solo como autoridad, sino como un personaje que vivió con intensidad su pasión por la ciudad.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD