Artista cruceño inmortaliza a Percy Fernández en grafiti urbano

El legado del exalcalde Percy Fernández, una de las figuras políticas más recordadas de la capital cruceña, ahora también se respira en el arte urbano. El muralista Fernando Áñez plasmó un grafiti con el rostro del fallecido exalcalde en el altar papal del segundo anillo, a la altura del Cristo Redentor, convirtiendo este punto en un nuevo atractivo urbano.

La obra fue concebida como un homenaje póstumo a quien muchos consideran “el gran constructor de la ciudad”. El retrato, de gran formato, ya se ha transformado en lugar de encuentro para vecinos y transeúntes que no desaprovechan la oportunidad de fotografiarse frente a la imagen de quien marcó dos décadas de gestión municipal.

Áñez, conocido por su estilo colorido y su apuesta por el arte urbano como memoria colectiva, destacó que la obra busca “mantener viva la presencia de Percy en el corazón de Santa Cruz, donde dejó huellas imborrables con su trabajo y su carácter peculiar”.

El mural ha despertado comentarios positivos entre ciudadanos que circulan a diario por la zona.

