Dejan un tractor amarillo de juguete sobre el ataúd de Percy como símbolo de su aporte a la ciudad

En medio del dolor y las lágrimas, un gesto conmovió a todos en el velorio de Percy Fernández: un asistente dejó sobre su ataúd un tractor amarillo de juguete, símbolo de la transformación urbana que lideró durante sus seis gestiones como alcalde de Santa Cruz de la Sierra.

El pequeño objeto evocó la imagen de 1993, cuando Fernández inició campaña subido a un tractor amarillo, y se convirtió en la representación perfecta de su legado.

Cientos de dolientes formaron fila para despedirlo en la Catedral Metropolitana. Entre oraciones y recuerdos, resaltaron las casi 50 mil obras ejecutadas en sus mandatos: calles asfaltadas, pasos a desnivel, módulos educativos y puentes que cambiaron para siempre el rostro de la ciudad.

Conocido como “Percy el constructor”, Fernández puso en marcha el primer gran plan de pavimentación de los años 90, logrando más de 1,5 millones de metros cuadrados asfaltados en su primera gestión. De esa forma, el pavimento que antes apenas alcanzaba el tercer anillo llegó hasta los barrios más lejanos, consolidando la Santa Cruz Metropolitana que él soñó.

Este miércoles se realiza una misa de cuerpo presente desde las 15:00 en la Catedral. Posteriormente, el féretro fue trasladado al Cementerio General para su entierro. Santa Cruz de la Sierra lo despide no solo con aplausos y lágrimas, sino también con el mismo símbolo que lo acompañó en vida: un tractor amarillo, ahora convertido en recuerdo eterno.

Mira la programación en Red Uno Play