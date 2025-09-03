TEMAS DE HOY:
Scz despide a percy

¡Hasta siempre, Percy! Santa Cruz despidió entre lágrimas y aplausos al seis veces alcalde

El cortejo fúnebre recorrió las calles cruceñas y llegó al Cementerio General, donde familiares, autoridades y vecinos le dieron el último adiós.

Milen Saavedra

03/09/2025 18:01

Santa Cruz, Bolivia

Percy Fernández ya descansa en su última morada. Tras el velorio y la misa de cuerpo presente en la Catedral Metropolitana, el cortejo fúnebre recorrió el centro cruceño hasta llegar al Cementerio General, donde fue sepultado este miércoles.

Miles de personas se sumaron al recorrido y las calles se llenaron de globos blancos y banderas cruceñas como muestra de homenaje.

Durante la sepultura en su nicho, el sonido de la banda acompañó un momento cargado de emociones. Entre llantos, aplausos y silencios profundos, familiares, amigos y vecinos despidieron al exalcalde, dejando en el cementerio no solo sus restos, sino también el recuerdo de su cercanía y el legado que marcó en la ciudad.

Con el sepelio, la ciudad cierra una jornada marcada por la gratitud y la emoción hacia el exburgomaestre, recordado como una de las figuras más influyentes en la historia municipal.

 

