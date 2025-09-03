TEMAS DE HOY:
Cochamanidis: “El legado de Percy; democracia, civismo y ciudad integrada”

El exalcalde también fue reconocido por su filosofía cívica y su defensa de la autonomía frente a la centralización, señaló Stello Cochamanidis, actual presidente del Comité pro Santa Cruz.

Charles Muñoz Flores

03/09/2025 13:23

Stello Cochamanidis, actual presidente del Comité pro Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Percy Fernández, expresidente del Comité pro Santa Cruz, será recordado no solo por su liderazgo político, sino también por su impulso al civismo y la autonomía regional.

Entre 1983 y 1984, durante su gestión al frente del Comité pro Santa Cruz, Fernández desempeñó un papel decisivo en la consolidación de la democracia, promoviendo reformas que hoy permiten que los alcaldes sean elegidos por voto popular.

“En la década de los 80, no solamente colaboró en su gestión, sino que fue parte del retorno de la democracia en este país, y de que hoy los alcaldes sean electos por voto popular”, recordó Stello Cochamanidis, actual presidente del Comité pro Santa Cruz.

Fernández también fue reconocido por su filosofía cívica y su defensa de la autonomía frente al centralismo.

“Percy promovía el civismo, era defensor y ejecutor de la autonomía frente a la centralización”, agregó Cochamanidis, destacando su visión ética y su compromiso con la transparencia.

Además de sus aportes políticos, el exalcalde dejó una huella tangible en la ciudad: la pavimentación de vías que facilitaron la movilidad urbana y contribuyeron a integrar los distintos barrios cruceños.

“Aquí nos quedamos todos con el recuerdo de que ya es más fácil llegar a cualquier punto de la ciudad porque hay pavimento, lo que hace más ágil la ciudad, pero sobre todo, la integra, señaló el líder cívico.

 

