“Nunca decía que no se podía”: Desirée Bravo recuerda al alcalde Percy Fernández

En una emotiva entrevista televisiva durante la mañana de este miércoles, en el Programa El Mañanero, la exconcejala cruceña Desirée Bravo rindió homenaje al fallecido exalcalde Percy Fernández Áñez, a quien calificó como “el mejor alcalde que tuvo Santa Cruz de la Sierra”.

Bravo, quien trabajó por más de 24 años junto a Fernández, compartió vivencias personales y profesionales que reflejan el lado humano del líder municipal, su incansable vocación de servicio y su profundo amor por la ciudad.

“Lo que estamos mostrando es poco para todo lo que él hizo. Tenía un gran corazón para la gente más humilde. Siempre decía: todos somos iguales y todos debemos vivir bien”, expresó conmovida Bravo.

A lo largo de la entrevista, Desirée Bravo destacó el legado transformador del exalcalde, quien impulsó más de 49.000 obras durante sus gestiones, incluyendo módulos educativos, hospitales, parques y mercados, con un enfoque especial en las zonas más alejadas y vulnerables.

Entre las múltiples anécdotas que compartió, recordó una ocasión en que visitó una escuelita de madera en el barrio El Carmen I. Al comentarle la situación a Percy, él le respondió sin dudar: “En dos meses vamos a hacer un módulo educativo”. Cumplió su palabra. “Eso me marcó”, afirmó Bravo.

También rememoró cómo el exalcalde impulsó la creación de salones velatorios en todos los distritos, al conocer las dificultades que enfrentaban las familias al momento de perder a un ser querido.

“Él nunca decía que no se podía. Si algo hacía falta, lo resolvía ese mismo día, con su pizarra en mano, diseñando la solución. Tenía una visión única para Santa Cruz”, sostuvo la exconcejala, visiblemente emocionada.

Bravo también destacó el papel pionero de Percy Fernández en la implementación de la salud gratuita municipal, antes de que se convirtiera en política nacional. “Él decía: ‘tenemos los médicos, ¿por qué no podemos tener salud gratuita para todos?’”.

“Va a ser muy difícil que exista otro alcalde como Percy. Nos queda recordarlo como el servidor público que marcó un antes y un después en nuestra historia”.

