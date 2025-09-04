Inauguran mojón con cara del exalcalde Percy Fernández en la plaza del Estudiante

Un mojón tallado con el rostro del exalcalde cruceño Percy Fernández Áñez fue inaugurado este jueves en la plaza del Estudiante, en pleno centro de la capital oriental. La singular obra, realizada por el ciudadano Armando Vargas, se convirtió en un homenaje popular a la memoria del exburgomaestre, quien falleció el pasado lunes y fue despedido masivamente en la Catedral Metropolitana.

El mojón, que lleva inscrita la frase “cara de dengue”, fue elaborado por Vargas, quien habitualmente se dedica a un negocio de comidas, pero cultiva como pasatiempo la escultura y la pintura.

“Creo que esa palabra ya es parte de nuestra cultura, como tantas frases que decía Percy”, agregó Vargas entre risas en un contacto con el programa El Mañanero de la Red Uno de Bolivia.

Según relató, en un inicio la pieza estaba destinada a adornar la entrada de su local; sin embargo, a pedido de vecinos y ciudadanos decidió emplazarla en un espacio público.

“Me hubiera gustado entregárselo en vida. Para mí siempre será el mejor alcalde, seis veces elegido y siempre querendón con Santa Cruz”, recordó emocionado.

La figura de Percy Fernández, quien gobernó Santa Cruz de la Sierra en seis gestiones discontinuas, continúa generando expresiones de afecto incluso después de su partida. Ahora, su rostro tallado permanecerá en la plaza del Estudiante como símbolo de la cercanía que mantuvo con la población durante décadas de vida política.

Mira la programación en Red Uno Play