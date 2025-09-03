Este miércoles, la ciudad se prepara para dar el último adiós al exalcalde Percy Fernández Añez, figura emblemática en la historia municipal de Santa Cruz de la Sierra y recordado como el ‘constructor’ de la ciudad.

Los restos de la exautoridad municipal, fallecido a los 86 años, serán depositados en un nuevo mausoleo construido por la familia Fernández Velasco, ubicado en el interior del Cementerio General, en el primer anillo y avenida Viedma, calle Arenales.

Ultiman detalles en el mausoleo donde descansará Percy Fernández. FOTO: NTV/RED UNO.

Pasadas las 11:30, el féretro de Fernández fue trasladado desde el salón velatorio Las Misiones, en el segundo anillo de la avenida Canal Cotoca, hasta la Catedral Metropolitana de la capital cruceña, se realizará la misa de cuerpo presente.

Desde tempranas horas, obreros y personal de mantenimiento del Cementerio General ultimaban los detalles del mausoleo, mientras cientos de ciudadanos, autoridades, exfuncionarios y amigos del exalcalde se dieron cita para acompañar a la familia en este momento.

Ultiman detalles en el mausoleo donde descansará Percy Fernández. FOTO: NTV/RED UNO.

El cortejo fúnebre inició poco antes del mediodía rumbo a la plaza 24 de Septiembre, en un recorrido que incluyó la calle Charcas hasta el primer anillo y el ingreso a la plaza por la calle Libertad. Para facilitar la despedida, las calles René Moreno, Sucre y 24 de Septiembre fueron cerradas al tráfico vehicular.

Durante el trayecto, la población se alineó en las aceras, sacando fotos, filmando y, en algunos casos, intentando acercarse al carro fúnebre. Se observaron crespones negros en las puertas de negocios y residencias, reflejando el luto generalizado.

Mira la programación en Red Uno Play