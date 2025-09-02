La última despedida: Comienza el velatorio de Percy Fernández tras la llegada de su ataúd

El ataúd con los restos de Percy Fernández Áñez arribó pasadas las 12:00 de este martes hasta la avenida Guapay, zona del segundo anillo, marcando el inicio del velatorio de cuerpo presente de quien fuera uno de los alcaldes más influyentes y polémicos de la política boliviana contemporánea.

Fernández, fallecido a los 86 años, llevaba varios años retirado de la vida pública debido a un delicado estado de salud. En 2022, un informe médico reveló que había sufrido siete infartos cerebrales, además de padecer Alzheimer, diabetes y Parkinson.

Su última aparición en funciones data de 2020, cuando solicitó licencia médica durante la pandemia y dejó el mando municipal en manos de Angélica Sosa.

Ingeniero civil de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), Fernández incursionó en la política desde joven, ocupando cargos como senador y ministro de Estado. Sin embargo, fue en la Alcaldía cruceña donde consolidó su nombre, siendo electo en seis periodos y gobernando la ciudad por más de dos décadas.

Su administración fue reconocida por una fuerte expansión en infraestructura pública: desde los parques lineales “Los Mangales” hasta el Cambódromo, además de programas de recuperación de áreas verdes y mejoras viales. Estas obras lo convirtieron en un referente del crecimiento urbano de la capital oriental.

No obstante, su carrera no estuvo exenta de polémicas. Su estilo directo y excéntrico lo hizo popular, pero también blanco de críticas.

Hoy, Santa Cruz le rinde honores. El velatorio se realiza en un salón privado de la capital cruceña, con la presencia de familiares, autoridades y allegados. Se prevé que el sepelio cuente con la participación de representantes cívicos, políticos y ciudadanos que lo acompañarán en su última despedida.

