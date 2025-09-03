Último adiós a Percy Fernández: misa en la Catedral y cortejo fúnebre al Cementerio General

La Alcaldía cruceña prepara un homenaje póstumo para el exalcalde Percy Fernández, con una serie de actividades que incluyen una misa de cuerpo presente, una caminata y el último adiós en el Cementerio General.

La secretaria municipal de Cultura y Turismo, Sarita Mansilla, explicó que estos actos buscan despedir a “una persona tan notable como el exalcalde cruceño”.

Misa en la Catedral y caminata

Para este miércoles 3 de septiembre se programó una misa solemne con el cuerpo presente del exalcalde en la Catedral a las 15:00 horas, para ello, el alcalde Jhonny Fernández dispuso el cierre de las calles del centro cruceño a partir de las 12:00 del mediodía.

Tras la misa, el cortejo fúnebre se dirigirá al Cementerio General, donde la población podrá darle el último adiós.

Una avenida llevará su nombre

Mansilla informó que una de las principales avenidas de la ciudad también será nombrada en honor a Percy Fernández.

“A la altura del cuarto anillo, hay una avenida muy importante, desde la Roca y Coronado hasta la Doble Vía a la Guardia, que es un tramo largo de uno 3 kilómetros, llevará el nombre de Ingeniero Percy Fernández Añez”, afirmó Mansilla.

