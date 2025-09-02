Camacho en el velorio de Percy Fernández: “Santa Cruz ha perdido a un gran cruceño”

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se hizo presente en el velorio del exalcalde cruceño Percy Fernández, figura política que marcó la historia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Vengo a darle el pésame a la familia por la pérdida; son ellos los más afectados por la muerte del alcalde. Recordando a este hombre que ha marcado un antes y un después para Santa Cruz, fue el mejor alcalde en la historia que ha tenido este pueblo”, expresó la autoridad departamental.

“La gente recordará a Percy Fernández como lo que fue: un gran hombre. Ha sido una persona que le dio desarrollo a Santa Cruz, un verdadero cruceñazo. Santa Cruz ha perdido a un gran cruceño”, agregó.

También llegaron representantes del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Su presidente, Stello Cochamanidis, acompañado por el primer vicepresidente Agustín Zambrana y el segundo vicepresidente Dino Franco, expresó palabras de reconocimiento hacia la gestión y trayectoria del exburgomaestre.

“Vinimos a despedirnos del ingeniero Percy Fernández, expresidente del Comité Pro Santa Cruz y exalcalde, definitivamente el mejor que ha tenido la ciudad de Santa Cruz y un gran cruceño”, afirmó Cochamanidis.

https://www.reduno.com.bo/scz-despide-a-percy/santa-cruz-de-la-sierra-decreta-tres-dias-de-duelo-municipal-por-la-muerte-de-percy-fernandez-202592125535

“Hemos perdido a un gran cruceño. El legado que él dejó no solo en la ciudad, sino también en el civismo, es sumamente importante. La ciudad que hoy tenemos se debe al trabajo de Percy”, añadió el líder cívico.

Mira la programación en Red Uno Play