Santa Cruz de la Sierra decreta tres días de duelo municipal por la muerte de Percy Fernández

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra vive jornadas de recogimiento tras el fallecimiento del exalcalde Percy Fernández Áñez, quien condujo en seis gestiones discontinuas los destinos de la capital oriental.

El Gobierno Autónomo Municipal declaró tres días de duelo, sin suspensión de actividades, como reconocimiento a la trayectoria de la exautoridad.

La secretaria municipal, Sarita Mansilla, confirmó la medida señalando que “se declara duelo municipal por tres días hábiles continuos, computados a partir de la promulgación del presente decreto edil, sin suspensión de actividades en memoria y agradecimiento de quien en vida fue Percy Fernández Áñez”.

Como parte de la resolución, la bandera cruceña ondea a media asta en las instituciones municipales y se colocaron crespones negros en el edificio central de la Alcaldía y en el Concejo Municipal, ambos situados en la Plaza 24 de Septiembre. En la fachada de la Alcaldía también se observa una bandera sin flamear, signo visible del luto oficial.

El Concejo Municipal convocó a sesión para este martes 3 de septiembre, a las 9:00, con el objetivo de rendir homenaje póstumo y aprobar una ley que formalice la declaratoria de duelo. Además, el Ejecutivo edil anunció que el tramo comprendido entre el cuarto anillo Roca y Coronado y la doble vía a La Guardia llevará el nombre de Percy Fernández, como parte de su legado en la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play