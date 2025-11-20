Luis Fernando Camacho mantiene tres procesos activos, según su defensa: ¿Cuáles son?

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, obtuvo este miércoles libertad irrestricta dentro del proceso penal que enfrentaba por el paro de los 36 días de 2022, movilización que exigía adelantar el Censo. La decisión judicial elimina todas las restricciones que pesaban sobre la autoridad departamental, entre ellas el arraigo, la detención domiciliaria y el registro biométrico.

El abogado del gobernador, Martín Camacho, explicó que la autoridad jurisdiccional consideró tanto las funciones institucionales del gobernador como su estado de salud.

“La autoridad jurisdiccional, una vez conocida nuestra solicitud y escuchados nuestros argumentos, ha valorado el trabajo del gobernador y la necesidad que tiene de trasladarse dentro del departamento, del país e incluso al exterior, especialmente en momentos de emergencia o crisis”, afirmó.

El jurista añadió que el proceso por el paro de los 36 días se encuentra actualmente paralizado debido a un recurso de inconstitucionalidad pendiente ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, lo cual también influyó en el levantamiento de medidas.

¿Qué implica la libertad irrestricta?

Según la defensa, Luis Fernando Camacho “puede moverse libremente sin ningún tipo de restricción dentro y fuera del territorio nacional”. No requiere permisos judiciales, puede viajar al exterior y ya no deberá cumplir arraigo, detención domiciliaria ni marcado biométrico.

“Queda sometido al proceso por su propia voluntad, como lo ha demostrado en todo momento”, señaló el abogado.

Tres procesos siguen abiertos

Aunque recupera su libertad plena, Camacho aún enfrenta tres causas activas:

Caso paro de los 36 días: continúa en curso, aunque paralizado por el TCP. Caso ‘Golpe 1’: la defensa presentó una auditoría jurídica solicitando la extinción de la acción penal, debido a que el proceso superó los tres años establecidos por la norma procesal. Caso ‘Carro Bomberos’: también en trámite y, según la defensa, excediendo el tiempo legal para una acción penal.

“La ley establece que una acción penal debe durar máximo tres años, y esos plazos ya se han superado en ambos procesos”, sostuvo la defensa.

¿Puede la Fiscalía apelar?

El abogado Martín Camacho informó que el Ministerio Público no presentó ningún recurso contra la determinación judicial.

“El Ministerio Público estuvo presente, expuso sus argumentos, pero no apeló. La decisión no afecta el fondo del proceso; el juicio continúa, pero el gobernador se defiende en libertad”, concluyó.

