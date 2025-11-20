¿Qué se puede comprar con Bs 100? Esto fue lo que encontramos en un mercado cruceño

Las presentadoras de El Mañanero, Juliana Guzmán y Nicole ‘La Peque’ Gutiérrez, dejaron el set televisivo y se trasladaron al Mercado Florida, en Santa Cruz de la Sierra, para comprobar cuánto rinden hoy Bs 100 a la hora de comprar alimentos de consumo diario, en especial verduras y frutas que conforman la canasta básica de miles de familias.

“Ellas están en el mercado… listas para contarnos cuánto debemos llevar para comprar verduras y frutas. ¿Qué presupuesto se necesita hoy?”, introdujo desde el estudio la presentadora Stephany Sánchez, quien seguía cada movimiento con calculadora en mano.

A buscar ingredientes para un 'majau'

Guzmán y ‘La Peque’ recorrieron los pasillos principales mientras definían qué cocinar. Finalmente, optaron por un majadito, uno de los platos más tradicionales del oriente boliviano.

“Tenemos 100 pesos para hacerlos bolsa”, advirtió Gutiérrez antes de iniciar las consultas de precios.

El primer puesto visitado fue el de Leidy, una vendedora del mercado que detalló los costos actualizados de varios productos.

Los precios en detalle

Plátano: Docena a Bs 15; media docena a Bs 7 con “descuentito”.

Tomate: Bs 12 el kilo; medio kilo a Bs 6.

Cebolla: La arroba se vende a Bs 64; 3 libras a Bs 8.

Papa: 3 libras entre Bs 8 y Bs 10. Antes se conseguían a Bs 7.

La cebolla, explicaron, es uno de los productos que más ha subido. “Las 3 libras antes estaban hasta 5 bolivianos. Ahora ha vuelto a subir”, detalló Leidy.

¿Alcanza realmente Bs 100?

Mientras sumaban ingredientes, surgió la gran pregunta:

“Con 100 bolivianos, ¿para cuántas personas alcanza?”, consultó Juliana.

Según la comerciante, con ese monto se puede adquirir una combinación básica de productos para un almuerzo familiar modesto: unas 3 libras de cebolla, media docena de plátanos, un par de pimentones (2 por Bs 5) y algunas libras de papa. Sin embargo, la cantidad se reduce considerablemente respecto a meses anteriores.

Una radiografía del bolsillo cruceño

La visita del equipo de El Mañanero refleja la realidad cotidiana de amas de casa y compradores que deben ajustar su presupuesto ante un incremento sostenido en los precios de los productos frescos. Mientras las presentadoras continuaban su recorrido entre risas y comentarios, quedó claro que los Bs 100 ya no rinden como antes.

La experiencia termina ofreciendo un retrato directo desde el mercado: hacer un majadito con Bs 100 es posible, pero con porciones más ajustadas y precios que siguen en ascenso.

Mira la programación en Red Uno Play