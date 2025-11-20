¡Un sahumerio desató el infierno! Joven cordobesa perdió todo tras un incendio (Video)

Una joven de Córdoba (Argentina) se volvió viral en TikTok luego de mostrar el devastador incendio que destruyó por completo su casa por un simple descuido doméstico. En un video que ya supera las 8 millones de reproducciones, relató cómo un sahumerio quedó mal apagado y terminó desatando un fuego que arrasó su vivienda en cuestión de minutos.

“Anoche, por un descuido con un sahumerio, se nos prendió fuego todo”, contó mientras recorría los restos calcinados. En las imágenes se ven paredes ennegrecidas, muebles derretidos, electrodomésticos inutilizables y el techo consumido por el humo.

La joven explicó que en el momento del siniestro se encontraba a pocos metros, en la casa de sus padres. El corte de luz y los ladridos de los perros fueron la primera señal de alarma. “Salía humo por todos lados”, recordó. Al volver corriendo a su departamento vio las llamas ya extendidas.

En otro clip, relató que alcanzó a rescatar a una de sus gatitas que había quedado atrapada. Intentó apagar las llamas con una manguera, pero el fuego era incontrolable y finalmente fueron los bomberos quienes lograron sofocarlo.

“Perdimos todo, absolutamente todo”, dijo entre lágrimas. La tragedia no solo consumió su hogar, sino también el material que utilizaba para trabajar. Cámaras, equipos electrónicos y herramientas quedaron reducidas a chatarra. “Perdimos nuestro hogar y nuestro material de trabajo. Estamos necesitando ayuda para poder reponerlo”, escribió en su publicación.

La respuesta fue inmediata, cientos de usuarios dejaron mensajes de apoyo y se ofrecieron a colaborar. “Tengo una heladera si te sirve”, “Soy bombero, gracias a Dios están vivos”, “¿Tus mascotas están bien?”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

