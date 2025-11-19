Bolivia acuerda con el Banco de Desarrollo Alemán fortalecer la lucha contra incendios

En Brasil, autoridades del Gobierno boliviano sostuvieron una reunión con representantes del Banco de Desarrollo Alemán (KFW) para fortalecer la lucha contra los incendios forestales, conservar la Amazonía y reactivar un fondo no reembolsable de $us 15 millones destinado a acciones ambientales.

“Bolivia se reunió con representantes del Banco de Desarrollo Alemán para fortalecer el combate contra incendios, conservar los bosques amazónicos, recuperar suelos degradados e implementar proyectos de bioeconomía sostenible”, informó el Gobierno.

En el encuentro participaron el vicepresidente Edmand Lara; el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano; y el jefe de División de Biodiversidad y Recursos Naturales para América Latina y el Caribe de la KFW, Jens Mackensen.

Las autoridades acordaron impulsar acciones conjuntas enfocadas en, fortalecer el combate contra incendios forestales, conservar los bosques amazónicos, recuperar suelos degradados, implementar proyectos de bioeconomía sostenible, además de reactivar un fondo no reembolsable de $us 15 millones.

En la oportunidad, Lara destacó que este tipo de cooperación consolida el liderazgo de Bolivia en la agenda amazónica y climática.

En tanto que el ministro Justiniano subrayó la importancia de contar con aliados estratégicos como la KFW para asegurar un financiamiento climático transparente y sostenible.

