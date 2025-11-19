TEMAS DE HOY:
crimen de Tanya declaracion sospechoso chulumani Privados de Libertad

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Bolivia acuerda con el Banco de Desarrollo Alemán fortalecer la lucha contra incendios

Banco de Desarrollo Alemán (KFW) acordó reactivar un fondo no reembolsable de $us 15 millones 

Red Uno de Bolivia

19/11/2025 17:03

Foto: ABI
Brasil

Escuchar esta nota

En Brasil, autoridades del Gobierno boliviano sostuvieron una reunión con representantes del Banco de Desarrollo Alemán (KFW) para fortalecer la lucha contra los incendios forestales, conservar la Amazonía y reactivar un fondo no reembolsable de $us 15 millones destinado a acciones ambientales.

“Bolivia se reunió con representantes del Banco de Desarrollo Alemán para fortalecer el combate contra incendios, conservar los bosques amazónicos, recuperar suelos degradados e implementar proyectos de bioeconomía sostenible”, informó el Gobierno.

En el encuentro participaron el vicepresidente Edmand Lara; el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano; y el jefe de División de Biodiversidad y Recursos Naturales para América Latina y el Caribe de la KFW, Jens Mackensen.

Las autoridades acordaron impulsar acciones conjuntas enfocadas en, fortalecer el combate contra incendios forestales, conservar los bosques amazónicos, recuperar suelos degradados, implementar proyectos de bioeconomía sostenible, además de reactivar un fondo no reembolsable de $us 15 millones.

En la oportunidad, Lara destacó que este tipo de cooperación consolida el liderazgo de Bolivia en la agenda amazónica y climática.

En tanto que el ministro Justiniano subrayó la importancia de contar con aliados estratégicos como la KFW para asegurar un financiamiento climático transparente y sostenible.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD