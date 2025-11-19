Presidente Paz: “No es fácil desmantelar toda la institucionalidad corrupta que nos dejó el MAS"

El presidente Rodrigo Paz se pronunció este miércoles a través de su cuenta oficial en X, donde afirmó que su Gobierno trabaja en el desmantelamiento de la institucionalidad corrupta heredada tras dos décadas de administración del MAS. Señaló que, en este proceso, continúan emergiendo graves irregularidades que comprometen las finanzas del Estado.

“No es fácil desmantelar toda la institucionalidad corrupta que nos dejó el MAS durante veinte años, pero lo estamos haciendo”, expresó el mandatario en su publicación.

Paz informó que, a medida que avanza el reordenamiento del aparato estatal, se han identificado deudas no registradas, compras irregulares y desfalcos millonarios, hechos que ya están siendo investigados por las instancias correspondientes.

“A medida que avanzamos en el reordenamiento del Estado, nos encontramos con deudas no registradas, compras irregulares y desfalcos millonarios en las arcas del Estado”, señaló.

El presidente aseguró que su administración continúa recopilando pruebas suficientes para que estos hechos de corrupción no queden en la impunidad, remarcando el compromiso del Gobierno con la transparencia y la recuperación de la institucionalidad pública.

“Seguimos recabando pruebas suficientes para que estos hechos de corrupción no queden impunes. Estamos empezando a poner la casa en orden”, concluyó.

Mire la publicación del Presidente Paz:

Mira la programación en Red Uno Play