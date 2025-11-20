Arrestan a presunto delincuente armado durante patrullaje preventivo en Santa Cruz

Un patrullaje preventivo terminó en un arresto de alto impacto en Santa Cruz. Efectivos de la Policía Boliviana interceptaron a un hombre sospechoso que deambulaba por la zona y, tras una requisa, encontraron en su poder un arma de fuego lista para ser usada.

De manera preliminar, se conoce que el sujeto presuntamente estaría planificando cometer actos ilícitos, por lo que fue reducido de inmediato por los uniformados.

El individuo fue trasladado hasta las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la EPI 7, donde permanece bajo custodia mientras se aguarda un informe oficial que determine su situación jurídica y los posibles vínculos con otros hechos delictivos.

La Policía anunció que ampliará la información en las próximas horas.

