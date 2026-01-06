Horror en Yacuiba: discutió con su pareja y terminó matando a su propia madre

Un terrible hecho de violencia familiar conmociona al municipio de Yacuiba, en el departamento de Tarija. Un hombre de 27 años fue enviado a detención preventiva por el delito de parricidio, acusado de haber asfixiado hasta la muerte a su propia madre, de 58 años.

El Fiscal Departamental de Tarija, José Mogro Palacios, informó que en la audiencia de medidas cautelares se estableció la probabilidad de autoría de Jhonatan M. B. L., por lo que el Juzgado Cautelar Penal Tercero de Yacuiba dispuso su reclusión por seis meses en el Centro de Readaptación Productiva “El Palmar”.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía

Según detalló Mogro, el Ministerio Público presentó elementos contundentes para sustentar la imputación, entre ellos:

Informe policial

Acta de autopsia legal

Registro del lugar del hecho

Declaraciones testificales

“Todos estos elementos permitieron que la autoridad judicial determine la detención preventiva del posible autor”, señaló el fiscal.

Cómo ocurrió el crimen

El fiscal asignado al caso, Héctor Acuña, explicó que el hecho ocurrió la noche del 1 de enero de 2026. El acusado, en estado de ebriedad, habría protagonizado primero una discusión con su pareja y luego regresó al domicilio de manera violenta.

Pese a que su madre intentó calmarlo, se presume que el sujeto la agredió físicamente y la asfixió. La mujer fue auxiliada y trasladada a un centro de salud, sin embargo, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

La aprehensión

Tras el crimen, el hombre fue encontrado circulando por la ciudad en un taxi, mientras continuaba consumiendo bebidas alcohólicas. La Policía activó un operativo de búsqueda en coordinación con los familiares y logró su captura, para posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público.

El caso continúa en etapa de investigación, mientras el acusado permanece detenido de manera preventiva.

