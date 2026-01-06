TEMAS DE HOY:
Policial

Caso de abuso a menor: revocan fallo, el padrastro va a detención y la madre está prófuga

La Fiscalía logró revertir la decisión que liberó a los implicados. El padrastro cumple detención preventiva y la madre tiene orden de aprehensión.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

06/01/2026 9:38

Padrastro va a la cárcel y buscan a la madre por supuesta complicidad. FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

Un caso de presunto abuso sexual contra una menor de 12 años, ocurrido en la zona de la Pampa de la Isla, continúa bajo investigación tras la revocatoria de una decisión judicial que inicialmente dejó en libertad al padrastro y a la madre.
El proceso se abrió en octubre de 2025.

El abogado de la víctima, José M. S., indicó que en la primera audiencia cautelar ambos implicados fueron liberados, pese a elementos que, según la parte acusatoria, apuntaban a una posible participación y encubrimiento.

De acuerdo con el reporte del caso, la menor relató lo sucedido a sus maestros, quienes informaron a la madre y posteriormente a las autoridades. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la madre habría retomado contacto con el acusado y obstaculizado el proceso investigativo.

 

Ante estas observaciones, el Ministerio Público apeló la resolución judicial y logró que se revoque la determinación.

Actualmente, el padrastro cumple detención preventiva por 90 días, imputado por el delito de violación. La madre se encuentra con orden de aprehensión y su paradero es desconocido.

El abogado señaló que la menor habría sido víctima durante un periodo prolongado y que actualmente presenta secuelas emocionales. La niña se encuentra bajo el cuidado de su abuela materna.

La defensa insiste en que la madre debe presentarse ante la justicia para esclarecer los hechos, mientras la investigación continúa para determinar si existen otras personas involucradas.

 

