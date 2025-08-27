Vargas afirma que el juicio por el paro de los 36 días es ilegal y carece de pruebas

Este miércoles se desarrolla de forma virtual, desde la ciudad de La Paz, la audiencia del gobernador de Santa Cruz, quien se encuentra con detención preventiva por el caso del paro cívico de 36 días registrado en 2022. La acusación en su contra es por el presunto delito de terrorismo.

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, también investigado en este proceso junto al rector Vicente Cuéllar, Rómulo Calvo y otros líderes cívicos, expresó su apoyo al gobernador y cuestionó la legalidad del juicio. “Hoy el gobernador fue citado porque está en el mismo proceso que nosotros por terrorismo”, señaló.

La autoridad universitaria se mostró esperanzada de que el gobernador recupere su libertad en las próximas horas. “Estamos con mucha fe y esperanza. Ojalá que hoy se determine lo mismo que ayer y antes del fin de semana esté en Santa Cruz”, afirmó, haciendo referencia a una resolución previa que benefició a otro imputado.

El vicerrector calificó el juicio como “absolutamente ilegal” y aseguró que la lucha cívica continuará. “Con fuerza y valentía hemos demostrado que las cosas no serán como el MAS quiere. Se va a restituir el Estado de derecho en Bolivia”, dijo.

Asimismo, valoró el accionar del vocal Romer Saucedo, a quien destacó como un magistrado comprometido con la justicia. “Está dando lineamientos para restituir la justicia en Bolivia”, agregó.

Finalmente, denunció la falta de pruebas en el proceso y advirtió con una contrademanda. “Solo tienen fotocopias de un periódico. Nunca se pudo constatar nada. Vamos a demostrar que este tipo de acusaciones no deben repetirse”, concluyó.

