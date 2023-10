Vargas sobre imputación a líderes cruceños: "El Gobierno ya debe saber a qué penales mandarnos"

Cargando...

Santa Cruz

Este jueves por la mañana, se conoció que la Fiscalía emitió una imputación formal contra cinco líderes cruceños que participaron del paro de 36 días en Santa Cruz, por el Censo de Población y Vivienda.

Entre los imputados dentro del caso se encuentra Reinerio Vargas, vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), quien consultado en Que No Me Pierda, aseguró que "no tiene miedo", y calificó la imputación como una persecución política.

"Yo lo recibí como algo natural en este Gobierno, porque están en la última fase de llevarnos al comunismo. Pueden hacer lo que les dé la gana, pero igual vamos a seguir adelante. Nos quieren imputar por defender el pueblo”, afirmó Vargas.

La denuncia fue presentada el 11 de noviembre del año pasado por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y afín al Gobierno, Marcelo Mayta. Martín Camacho, abogado de Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo, indicó que la demanda fue aceptada por la Fiscalía de La Paz luego de dos días, pese a que los hechos acontecieron en la capital de Santa Cruz.

"Llama la atención que la investigación se realiza en la ciudad de El Alto, por una persona que no conocemos que dice que se siente perjudicado por el paro en Santa Cruz" cuestionó el abogado.

Camacho observa que la imputación para los cinco líderes cívicos, es "similar", como "si lo cinco hubieran hecho lo mismo y al mismo tiempo". Las resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes; racismo; discriminación; atentados contra la libertad de trabajo; atentado contra la seguridad de los servicios públicos; impedir o estorbar el ejercicio de funciones; asociación delictuosa; y desórdenes o perturbaciones públicas.

“La imputación es por el mismo delito contra Camacho y ahora para los otros 5 lideres tienen imputaciones idénticas, no cumplen con el deber de la individualización, es decir como si todos hubieran hecho lo mismo al mismo tiempo” cuestionó.

Ante esta nueva investigación, el vicerrector de la Uagrm, reitera que esta medida ya era predecible y planeada, indicando que incluso ya se tiene planeado a que "penales serán destinados" los líderes cívicos.

“Pueden hacer lo que les dé la gana, pero igual vamos a seguir adelante. Nos quieren imputar por defender el pueblo. El señor Lima ya debe tener la sentencia, quieren sembrar miedo, ya lo tienen preparado todo", dijo.

El pasado año, Santa Cruz realizó un paro de 36 días para que los datos del Censo se apliquen en las elecciones generales de 2025.