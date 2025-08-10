Educación aclara que estudiantes sin carnet de vacunas contra el sarampión no serán excluidos de clases

Educación aclara que estudiantes sin carnet de vacuna contra el sarampión no serán excluidos de clases

El viceministro de Educación Regular, Eudal Tejerina, aseguró que ningún estudiante será privado de asistir a clases por no contar con el carnet de vacunación contra el sarampión, aunque los padres deberán regularizar la presentación de este documento.

“No podemos cargar al padre de familia y privarle el derecho a la educación al niño que no tenga el carnet, pero ya tenemos el contacto con el padre de familia”, afirmó la autoridad en entrevista en la televisión estatal.

El Ministerio de Educación exige la presentación de carnets de vacunación de todos los estudiantes con el fin de identificar a quienes no tengan el esquema completo de inmunización.

Tejerina también informó que, a partir de este lunes 11 de agosto, las clases presenciales se reanudarán a nivel nacional, manteniéndose la vigilancia sanitaria en coordinación con el área de salud para prevenir contagios.

Se mantienen las medidas de bioseguridad con barbijo, alcohol en gel.

