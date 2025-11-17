Final inesperado: Eugenia Redin y Power Dance dicen adiós a La Gran Batalla

Tras los dos versus de la gala, donde Ezequiel Serres y Bamboleo, además de Cisco Moreno y Urban Vibes, lograron salvarse de la eliminación, la responsabilidad de definir quién debía abandonar la competencia quedó en manos del jurado.

Los equipos que permanecieron en riesgo fueron Eugenia Redin con Power Dance y Sisi Eguez con Passion Dance, quienes se sometieron al veredicto final.

La juez Elka Meyer fue la encargada de comunicar la decisión:

“La verdad es que se toman en cuenta muchas cosas, desde los personajes, el lip sync y cómo los participantes se presentan y evolucionan. El equipo que se va es: Eugenia Redin y Power Dance”.

El equipo de Eugenia agradeció a todos por el apoyo recibido y destacó el trabajo de su academia, que demostró compromiso y esfuerzo durante toda su participación en el programa.

Este lunes inicia una nueva semana con una dinámica renovada, cargada de creatividad, ritmo y energía.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play