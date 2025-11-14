Transformación incompleta: Serres sorprende como Sting, pero la coreografía no alcanza

Para cerrar la noche y despedir la temática del rock, llegó al escenario el equipo de Ezequiel Serres junto a la academia Bamboleo, quienes apostaron por una transformación del icónico grupo The Police, interpretando a Sting con el clásico “Every Breath You Take”.

Los jueces reconocieron la actitud y la energía del equipo, aunque coincidieron en que la coreografía de los bailarines no terminó de convencer.

La primera en evaluar fue Gabriela Zegarra, quien destacó la interpretación de Ezequiel, aunque observó un error casi al final de la presentación:

“Entraste en personaje, sentí que estabas cómodo. El equipo me gustó, entendí la historia. Al final hubo un momento que no comprendí con los bailarines, pero no fue mala presentación”.

A su turno, Rodrigo Massa valoró el dinamismo y la prolijidad en la imitación vocal del famoso:

“Me gustó mucho, estuvo bien en general. Ezequiel, la seriedad de tu mirada estuvo bien, pero el artista también tiene momentos relajados. El lip sync estuvo súper cuidado”.

Quien fue más crítico fue Tito Larenti, al señalar la falta de fluidez en las bailarinas y la sensación de una puesta “incompleta”:

“Por momentos sentí que las chicas no fluían como tenían que fluir. Las sentí tiesas. No me parece un mal trabajo, pero estuvo incompleto. Ezequiel, celebro tu versatilidad; el personaje estuvo”.

Para cerrar, Elka Meyer resaltó la versatilidad del famoso, aunque insistió en que hubo altibajos técnicos:

“Es una persona muy versátil. Me gustó el personaje, hubo prolijidad, pero también momentos bien y mal ejecutados. Me gusta que propongan; hay que seguir trabajando”.

Ezequiel cerró su participación agradeciendo y recordando que ahora será decisión de sus compañeros definir qué equipo irá a la gala de eliminación.

