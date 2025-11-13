“Sos magnética”: Erika Valencia se robó la noche del rock con su poderosa interpretación

La segunda presentación de la Semana del Rock en La Gran Batalla estuvo a cargo de Erika Valencia junto a la academia The Company, quienes encendieron el escenario con una versión poderosa de “Love Is a Battlefield”, el icónico tema de Pat Benatar.

La actuación estuvo cargada de energía, fuerza interpretativa y una conexión escénica que contagió tanto al público como a los jueces.

El primero en pronunciarse fue Tito Larenti, quien elogió el compromiso y crecimiento de la artista:

“Sos magnética, Erika. Lo que te den, lo haces bien. Siempre avanzando, y eso lo logran quienes se toman en serio su trabajo. Me encantó verte en escena; el lip sync fue perfecto, parecía que cantabas. Felicidades al equipo, mantuvieron la energía de principio a fin”.

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó la conexión grupal y la interpretación emocional:

“¡Qué conexión tienen todos ustedes! Se siente la energía del equipo. No solo bailan, interpretan, nos hacen vivir la música. Me encantó”.

El juez Rodrigo Massa también se mostró fascinado por la puesta en escena:

“Hoy volvió Erika y The Real Company, y nos fascinaron. Hubo actuación, baile y actitud. Me gustó mucho el lip sync, felicitaciones”.

Finalmente, Elka Meyer valoró la narrativa coreográfica y el trabajo en equipo:

“Me gustan los movimientos que usan y cómo cuentan una historia todos juntos. Hay conexión, hay trabajo. Siempre hay detalles técnicos por pulir, pero estuvieron increíbles”.

Antes de despedirse del escenario, Erika y su equipo agradecieron al jurado por las devoluciones y aseguraron que seguirán puliendo cada detalle. Además, recordaron a sus compañeros que “esto es un reality y todos deben estar preparados para cualquier decisión del juego”.

