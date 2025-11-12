“Fue increíble”: Eugenia Redin y Power Dance hacen vibrar el escenario al ritmo de Evanescence

La “Semana del Rock” en La Gran Batalla arrancó con fuerza. El primer equipo en subir al escenario fue el de Eugenia Redin junto a la academia Power Dance, quienes interpretaron el icónico tema Bring Me to Life, de Evanescence, en una presentación cargada de emoción, energía y dramatismo.

El espectáculo logró impactar al jurado, especialmente a Gabriela Zegarra, quien aseguró haber sentido la energía de la puesta en escena.

“Fue increíble, me transmitió muchísimo. Se entendió perfectamente la historia, me hicieron sentir y vibrar. Eugenia, estuviste fabulosa, interpretaste muy bien la canción. Esta noche se lucieron”, expresó la jueza.

Para Rodrigo Massa, la presentación fue conmovedora y sólida, destacando el trabajo actoral de la famosa.

“Me encanta que sigan sorprendiendo con puestas en escena que emocionan. El equipo trabajó muy bien. Eugenia, diste un buen ejemplo de construcción de personaje y te equipaste muy bien, pero cuidado con la concentración”, señaló.

El juez Tito Larenti reconoció la energía del grupo, aunque observó algunos errores de coordinación.

“Los chicos necesitan aprender a contar; si lo vemos en cámara lenta, se notan los errores. Pero celebro la fuerza que ponen. Eugenia, estás trabajando muy bien”, comentó.

Finalmente, Elka Meter destacó el avance del equipo y la evolución de la famosa.

“Valoro mucho que gala tras gala mejore su interpretación. Me gustó, se nota el trabajo en el lip sync. Aunque en el segundo coro hubo descoordinación, ya se sienten en competencia”, sostuvo.

Eugenia Redin agradeció las devoluciones y pidió el apoyo de sus compañeros, resaltando el esfuerzo del grupo:

“Hemos trabajado muchísimo para esta presentación. Solo pedimos confianza, porque dimos todo en el escenario”, afirmó.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

