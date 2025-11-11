“Lograron lo que pedimos”: Rodrigo Giménez deslumbró como Led Zeppelin junto a Fire Steps

El segundo equipo en subir al escenario fue el de Rodrigo Giménez junto a la academia de baile ‘Fire Steps’, quienes se transformaron en Led Zeppelin para interpretar el clásico Immigrant Song.

La puesta en escena impactó tanto a los jueces como al público, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la gala. Aunque el famoso tuvo algunos problemas musculares al finalizar su presentación, la energía y fuerza escénica del número fueron incuestionables.

El juez Tito Larenti destacó la potencia del show y la creatividad del grupo:

“Ustedes como equipo lograron lo que les pedimos. Hoy demostraron que la creatividad puede ir más allá. A mí me encantó lo que hicieron”.

Por su parte, Gabriela Zegarra calificó la presentación como “espectacular y amena”, resaltando la conexión entre el líder y su academia.

El juez Rodrigo Massa valoró la imitación y la interacción con el público:

“No solo hizo el lip sync, también se bajó del escenario y vino hacia los jueces. Felicidades, Fire Steps, el truco que hicieron logró el aplauso general. Hay detalles por trabajar, pero fue excelente”.

Finalmente, Elka Meyer celebró el compromiso y la energía del equipo:

“Se lo ve comprometido, el público los ovacionó. Cuando un equipo logra eso, es su momento. Son fieles a su estilo y se arriesgan. Sigan desarrollando esa corporalidad”.

Rodrigo Giménez cerró la presentación agradeciendo al jurado y al público por su apoyo:

“Este show es para ustedes”, expresó emocionado tras recibir la ovación.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

