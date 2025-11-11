“Ofensiva militar contra Iván Mordisco”: Petro ordena bombardeo a disidencias de las FARC

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este lunes una ofensiva militar con bombardeos en el departamento del Guaviare (sureste del país), con el objetivo de desarticular a un frente de las disidencias de las FARC liderado por alias Iván Mordisco.

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Operación en curso contra grupo armado disidente

La acción forma parte del recrudecimiento de operaciones militares tras la suspensión del cese al fuego en varias zonas del país. El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez Suárez, confirmó el inicio de la operación en la madrugada de este lunes.

“Se trata de una contundente operación ofensiva contra estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos del Guaviare”, indicó Sánchez Suárez en redes sociales.

La ofensiva, ejecutada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se desarrolla en la zona selvática del Guaviare. Hasta el momento, no se han informado resultados oficiales.

¿Quién es alias Iván Mordisco?

Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, lidera el Estado Mayor Central (EMC), principal facción disidente de las FARC que rechazó el acuerdo de paz firmado en 2016. Esta organización mantiene presencia armada en regiones como Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo.

El EMC ha sido responsabilizado por extorsiones, ataques a la fuerza pública y control territorial en zonas rurales, lo que llevó al Gobierno a intensificar su ofensiva militar tras romperse los diálogos en varias regiones.

