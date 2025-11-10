Inundaciones en Filipinas: Un perrito es arrastrado por la corriente (Video)

Las intensas inundaciones que golpearon el barrio de Barangay Paknaan, en la ciudad de Mandaue, Cebú, Filipinas, han provocado escenas de profunda angustia y dolor. Las lluvias torrenciales de los últimos días elevaron el nivel del agua con tal fuerza que varias viviendas quedaron parcialmente cubiertas, dejando a familias enteras atrapadas y buscando refugio donde pudieran.

Entre las imágenes que se difundieron en redes sociales, una se volvió símbolo del drama que se vive en la zona: un perro, exhausto y empapado, trataba de mantenerse a salvo sobre el techo de una casa. La corriente crecía y el pequeño animal luchaba por no ser arrastrado.

En el video, se escucha la voz de un grupo de niñas que, desde una ventana cercana, lo llaman con desesperación: “Ven aquí, ven aquí, vamos a ayudarte”. Sus manos extendidas, su voz temblorosa, y el miedo de verlo desaparecer, muestran la humanidad que permanece incluso en medio del desastre.

El perro intenta acercarse. El agua golpea. Una ola termina por arrastrarlo. Las niñas gritan. Una de ellas rompe en llanto.

Hasta el momento, se desconoce si el animal logró ser rescatado posteriormente. Organismos de rescate y voluntarios continúan recorriendo la zona para auxiliar a personas y animales afectados.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play