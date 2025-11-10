Video: Revelan momento en el que hombre agredió a un menor con un azadón

La Policía Municipal de Chihuahua, en México, detuvo a un hombre de 52 años, identificado como Alfredo S. A., acusado de agredir violentamente a un menor de edad utilizando un azadón en el fraccionamiento Praderas del Sur, presuntamente el pasado domingo 2 de noviembre.

La agresión, captada por cámaras de seguridad y cuyo video ha circulado ampliamente en redes sociales, muestra el brutal momento en que el sujeto descarga la herramienta de jardinería directamente contra la cabeza del joven. En las imágenes se observa al menor en el piso, intentando defenderse, antes de lograr huir corriendo mientras vecinos gritaban pidiendo ayuda.

Captura tras resistencia

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar luego de ser alertados por un familiar del adolescente lesionado. El agresor intentó huir y ocultarse, pero fue localizado en las calles Pradera de Australia y Praderas de Dakota, según reportan los medios TV Azteca y RedNot.

Según el reporte policial, durante su arresto, Alfredo S. A. intentó agredir a los oficiales con el mismo azadón y una botella de vidrio, por lo que tuvo que ser sometido. El detenido fue trasladado al Centro de Detención Municipal Sur y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se le acusa formalmente de lesionar a un menor con un arma.

El menor de edad fue trasladado por sus familiares a la clínica del IMSS en Ávalos para recibir atención médica por las lesiones en el cráneo. Afortunadamente, se reporta que la víctima se encuentra estable y fuera de peligro. La circulación del video en redes sociales ha generado una ola de indignación entre la ciudadanía, que exige a las autoridades el seguimiento legal correspondiente para el agresor.

Vea el video:

