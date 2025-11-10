TEMAS DE HOY:
Trágico accidente juez asesinado

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Una veterinaria creó una zona de adopción de perritos en su boda y el video se volvió viral

La zona de adopción estaba acompañada de un cartel con el inspirador mensaje: "Esta es tu señal para adoptar un nuevo integrante".

Milen Saavedra

10/11/2025 16:48

Veterinaria convierte su boda en un refugio de esperanza al incluir una zona de adopción de perritos
Mundo

Escuchar esta nota

Una veterinaria se ha convertido en una sensación viral en internet tras la resurrección de un video de su boda celebrada en julio de 2024, donde implementó una conmovedora y original iniciativa: una zona de adopción de perritos para sus invitados.

Con un corazón dedicado al bienestar animal, la joven novia decidió utilizar el día más especial de su vida como una plataforma para encontrar hogares permanentes para varios "lomitos huérfanos". La noble actividad tuvo lugar durante la recepción, donde los asistentes pudieron interactuar con adorables cachorros en busca de una familia.

El video del emotivo momento, compartido originalmente por Laura Londoño en su cuenta de TikTok, ha vuelto a ganar tracción, acumulando millones de reproducciones y miles de comentarios entusiastas. Las imágenes muestran a Laura, radiante con su vestido de novia, compartiendo con familiares y amigos mientras estos conocen a los perritos.

La zona de adopción estaba acompañada de un cartel con el inspirador mensaje: "Esta es tu señal para adoptar un nuevo integrante", invitando a los presentes a considerar la adopción responsable de mascotas. "La compañía de las mascotas es una experiencia que nadie debería saltarse en la vida", comentó uno de los amigos de la pareja.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD