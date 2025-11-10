Una veterinaria se ha convertido en una sensación viral en internet tras la resurrección de un video de su boda celebrada en julio de 2024, donde implementó una conmovedora y original iniciativa: una zona de adopción de perritos para sus invitados.

Con un corazón dedicado al bienestar animal, la joven novia decidió utilizar el día más especial de su vida como una plataforma para encontrar hogares permanentes para varios "lomitos huérfanos". La noble actividad tuvo lugar durante la recepción, donde los asistentes pudieron interactuar con adorables cachorros en busca de una familia.

El video del emotivo momento, compartido originalmente por Laura Londoño en su cuenta de TikTok, ha vuelto a ganar tracción, acumulando millones de reproducciones y miles de comentarios entusiastas. Las imágenes muestran a Laura, radiante con su vestido de novia, compartiendo con familiares y amigos mientras estos conocen a los perritos.

La zona de adopción estaba acompañada de un cartel con el inspirador mensaje: "Esta es tu señal para adoptar un nuevo integrante", invitando a los presentes a considerar la adopción responsable de mascotas. "La compañía de las mascotas es una experiencia que nadie debería saltarse en la vida", comentó uno de los amigos de la pareja.

