“¡Agredió a mí hijo con una tijera!”: Una madre denunció que la agresión ocurrió dentro del colegio

Una madre denunció que su hijo, de apenas 9 años, fue agredido con tijeras por un compañero dentro de una unidad educativa privada de Sacaba. El hecho ocurrió el pasado jueves durante el recreo y, según relató la madre, solo la intervención del regente evitó una tragedia.

“El niño va, saca las tijeras y agarra a mi hijo de la espalda como para que no se mueva. Él intentó clavar las tijeras, pero justo el regente logró quitárselas y detener la agresión”, declaró con indignación. La escena, aseguró, quedó registrada en las cámaras de seguridad del colegio.

La madre lamentó que, pese a la gravedad del hecho, la dirección del establecimiento no le comunicó nada oficialmente. “Yo me enteré por mi hijo y recién al ir a reclamar me dijeron que el director no estaba, cuando otros padres sí lo vieron en la institución. Hasta ahora no me dan una solución”, denunció.

El caso ya fue derivado a la Defensoría de la Niñez en Sacaba, pero la madre considera que las acciones son demasiado lentas: “Imagínese, usar armas blancas ya para atacar a un niño. Yo necesito seguridad para mi hijo y para todos los demás”.

El representante de padres de familia de colegios privados, Ernesto Suárez, confirmó que este no es un hecho aislado. Señaló que ya recibieron al menos tres denuncias recientes de agresiones entre menores, una de ellas en un colegio público donde un estudiante amenazó con un estilete a sus compañeros, y ahora el caso de Sacaba con tijeras.

“Si no hay respuestas y sanciones ejemplares, acudiremos al juez del menor. No podemos esperar que la burocracia ponga en riesgo la seguridad de nuestros hijos”, advirtió Suárez.

