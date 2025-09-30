TEMAS DE HOY:
DENUNCIA EXplosión de Sauna Inseguridad

32ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“¡Agredió a mí hijo con una tijera!”: Una madre denunció que la agresión ocurrió dentro del colegio

El hecho se habría registrado en un colegio privado de Sacaba, donde un estudiante intentó agredir con una tijera a su compañero de 9 años.

Ligia Portillo

30/09/2025 14:21

“¡Agredió a mí hijo con una tijera!”: Una madre denunció que la agresión ocurrió en su colegio. Foto: Red Uno
Sacaba, Cochabamba

Escuchar esta nota

Una madre denunció que su hijo, de apenas 9 años, fue agredido con tijeras por un compañero dentro de una unidad educativa privada de Sacaba. El hecho ocurrió el pasado jueves durante el recreo y, según relató la madre, solo la intervención del regente evitó una tragedia.

“El niño va, saca las tijeras y agarra a mi hijo de la espalda como para que no se mueva. Él intentó clavar las tijeras, pero justo el regente logró quitárselas y detener la agresión”, declaró con indignación. La escena, aseguró, quedó registrada en las cámaras de seguridad del colegio.

La madre lamentó que, pese a la gravedad del hecho, la dirección del establecimiento no le comunicó nada oficialmente. “Yo me enteré por mi hijo y recién al ir a reclamar me dijeron que el director no estaba, cuando otros padres sí lo vieron en la institución. Hasta ahora no me dan una solución”, denunció.

El caso ya fue derivado a la Defensoría de la Niñez en Sacaba, pero la madre considera que las acciones son demasiado lentas: “Imagínese, usar armas blancas ya para atacar a un niño. Yo necesito seguridad para mi hijo y para todos los demás”.

El representante de padres de familia de colegios privados, Ernesto Suárez, confirmó que este no es un hecho aislado. Señaló que ya recibieron al menos tres denuncias recientes de agresiones entre menores, una de ellas en un colegio público donde un estudiante amenazó con un estilete a sus compañeros, y ahora el caso de Sacaba con tijeras.

“Si no hay respuestas y sanciones ejemplares, acudiremos al juez del menor. No podemos esperar que la burocracia ponga en riesgo la seguridad de nuestros hijos”, advirtió Suárez.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD