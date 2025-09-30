¡Tropezaron con el cuerpo! Cadáver desmembrado estaba en la zona sur de Cochabamba

Un macabro hallazgo conmocionó este martes a la población de la OTB Ecológica Santa Isabel, en el Distrito 8 de la ciudad de Cochabamba. Vecinos tropezaron con el cadáver desmembrado de una persona, cuyo cuerpo se encontraba mutilado desde la cintura hacia abajo, sin brazos ni parte superior.

De inmediato, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y personal de la Fiscalía llegaron al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver, mientras la división de Homicidios investiga las circunstancias de este brutal crimen.

El presidente de la junta vecinal expresó la profunda preocupación de la comunidad: “Es alarmante encontrar un cuerpo en estas condiciones. Vivimos totalmente abandonados, no tenemos seguridad ni alumbrado público. Nuestros niños y jóvenes caminan de noche por estas calles oscuras, y los comerciantes también se exponen. Necesitamos que las autoridades se preocupen por nosotros”, reclamó.

Los vecinos aseguran que la zona es peligrosa, carece de iluminación, transporte y servicios básicos, lo que incrementa el temor entre quienes viven el lugar. “No tenemos agua, el transporte es escaso y la inseguridad crece cada día”, denunciaron.

Mientras la policía trabaja en la identificación de la víctima y en las causas del crimen, los habitantes de Santa Isabel piden que este hecho no quede en el olvido y que se refuercen los operativos de seguridad en el sector.

