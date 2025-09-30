¡Horror en Cochabamba! Cuerpo que estaría desmembrado es retirado de la OTB Santa Isabel

Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos de la zona sur de la ciudad, en la OTB Santa Isabel, donde fue encontrado el cuerpo de un hombre en estado desmembrado.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), junto con personal de la Fiscalía y de la División Homicidios, se hicieron presentes en el lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver y dar inicio a las investigaciones.

Los pobladores, alarmados por lo sucedido, exigieron mayor seguridad, asegurando que la inseguridad en la zona es constante y que temen por su integridad.

Las autoridades aún no brindaron información oficial sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en que ocurrió el crimen.

