Video: En minutos roban camioneta a una familia en Achocalla, La Paz

El vehículo fue sustraído mientras la familia realizaba un breve recorrido. Piden ayuda para recuperar la camioneta, su sustento económico.

Red Uno de Bolivia

07/01/2026 8:22

Foto: Red Uno
La Paz

Un paseo familiar terminó en tragedia para la familia Quispe, luego de que su camioneta fuera robada el domingo 4 de enero en inmediaciones de la Laguna de Achocalla, en el departamento de La Paz.

Según el testimonio de los afectados y registros de cámaras de seguridad, el robo ocurrió en cuestión de minutos. La familia dejó el vehículo estacionado para realizar un recorrido breve por la zona.

“Fuimos a pasear un rato y solo pasaron nueve minutos desde que lo dejamos. En ese momento aprovecharon para abrir el vehículo y llevárselo”, relató Olga Quispe, quien señaló que lograron rastrear parte del recorrido del motorizado mediante imágenes de vigilancia.

 

 

Para Víctor Quispe, conductor del vehículo, la pérdida representa un duro golpe económico. “Es mi herramienta de trabajo, es muy importante para mi familia. En esa movilidad nos transportamos y trabajamos”, expresó.

La familia solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero del motorizado, una camioneta con placa 471-LSB, robada en la zona de Achocalla.

Cualquier información puede ser comunicada a la Policía Boliviana o al número de contacto 67149033.

