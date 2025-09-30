Un violento asalto en la modalidad de “jaladores” quedó registrado por cámaras de seguridad en el barrio Petrolero, zona sur de la ciudad. Una mujer fue sorprendida cerca de las 18:30 de este lunes, cuando un vehículo blanco ingresó al pasaje Tucumanes y uno de los delincuentes, sacando medio cuerpo por la ventana, le arrebató la cartera con tal fuerza que la víctima terminó cayendo al piso.

Las imágenes muestran cómo el auto se aproxima a la mujer, que se encontraba de pie al lado de un poste. En cuestión de segundos, el sujeto la jaló con violencia, arrastrándola y provocando que termine tendida en la vereda, mientras el vehículo se dio a la fuga a toda velocidad.

El hecho ha generado alarma en los vecinos, quienes aseguran que todavía era de día y que este pasaje es muy transitado por personas que cruzan de una calle a otra. “Ya no se puede estar ni en la puerta de la casa, necesitamos más patrullajes, más seguridad”, reclamó uno de los habitantes de la zona.

Las autoridades policiales ya cuentan con el registro de las cámaras de seguridad que captaron el momento del robo y trabajan en la identificación de los responsables.

Este caso pone nuevamente en evidencia la violencia con la que actúan los delincuentes en distintas zonas de la ciudad y la vulnerabilidad de los peatones, incluso a plena luz del día.

