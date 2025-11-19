TEMAS DE HOY:
Comunidad

Médico donará prótesis infantil gratuita en Santa Cruz: los requisitos y cómo acceder al beneficio

El doctor Ernesto Fernández señaló que el procedimiento y materiales serán totalmente gratuitos.  

Naira Menacho

19/11/2025 17:53

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El doctor de la Caja Petrolera de Salud, Ernesto Fernández, puso a disposición una prótesis infantil para cualquier niño (a) que lo requiera. El procedimiento y materiales serán totalmente gratuitos.  

“Estamos buscando a un niño o una niña menor de 15 años que haya sido amputado por debajo de la rodilla, para poder fabricar y regalarle una prótesis ortopédica personalizada; el procedimiento y los materiales son totalmente gratuitos”, señaló el doctor.   

 Los interesados pueden llamar al celular 780-85785 o pasar por la clínica Andrés Ibáñez, perteneciente a la Caja Petrolera de Salud, segundo piso, consultorio 22, de horas 07:00 de la mañana.

 

